Ávato conclui conexão de Santiago, no interior do RS

Empresa do grupo Brasil TecPar venceu a licitação do município e levou fibra óptica e serviços para os moradores da cidade

A Ávato Tecnologia, empresa do grupo Brasil TecPar, concluiu a conexão de Santiago, município do interior do Rio Grande do Sul. Agora a cidade conta com cabeamento de fibra óptica de ponta a ponta no perímetro urbano, o que inclui a Prefeitura, suas secretarias, escolas municipais, postos de saúde, dentre outros; inclusive conectividade no interior; e wi-fi em sete redes públicas, o que inclui os Parques Zamperetti e da Lagoa, Ginásio Municipal, Praças Central, Tomaz Fortes, de Brinquedos e do bairro Ana Bonato.

Com isso, Santiago dá um salto em relação a economia e a conectividade. Conforme o gerente de relacionamento de governo da Ávato, Tiago Dalla Porta, estudos da empresa apontam uma economia média de 40% em custos com telefonia em cidades que adotaram esse sistema.

“Normalmente as cidades possuem várias linhas telefônicas e contratos com diversas operadoras, o que gera um custo variável. Através do sistema que instalamos o custo para Santiago agora será fixo, não necessitando ficar a mercê desse tipo de flutuação de mercado”, destaca.

Além disso, a equipe de TI da Prefeitura recebeu treinamento especializado dos profissionais da Ávato em relação à administração do firewall (sistema de proteção) da rede da Prefeitura. A empresa ganhou a licitação feita pelo município.

Entenda o que foi feito