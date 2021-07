Aval à compra da Oi Móvel sai até final do ano, prevê CEO da Vivo

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Christian Gebara afirma que operação foi pensada para atender todos os requisitos regulatórios e de competição do país.

O CEO da Vivo, Christian Gebara, afirmou na conferência de resultados do segundo trimestre feita hoje de manhã, 28, que está confiante na aprovação da compra da Oi Móvel. A tele participa do negócio ao lado de TIM e Claro. Juntas, vão desembolsar R$ 16,5 bilhões pela rival. Ontem, o Pietro Labriola, CEO da TIM, passou a mesma mensagem.

O intuito dos executivos é acalmar o mercado diante de notícias do final da última semana de que a declaração de complexidade da transação por parte da Superintendência Geral do Cade seria um sinal de que haverá entraves à conclusão da venda. Na prática, a declaração de complexidade amplia a janela para que a autarquia se pronuncie em definitivo.

Segundo Gebara afirmou aos analistas, a expectativa é que o negócio seja aprovado ainda este ano, em todas as esferas regulatórias. O executivo reiterou que o negócio foi “bem pensado” e projetado para atender os requisitos regulatórios e de competição da Anatel e do Cade.

Com a TIM, a empresa está já se preparando para a compra. A Vivo, declarou, tem dinheiro em caixa e estuda lançar mão de alternativas de financiamento, se achar necessário. A parte da tele na Oi Móvel vale R$ 5,5 bilhões. E, conforme o executivo, o fluxo de caixa livre foi R$ 4 bilhões nos seis primeiros meses deste ano.

Além disso, a empresa recebeu direito a créditos fiscais que permitirão o abatimento de despesas tributárias de R$ 2,1 bilhões ao longo dos próximos meses. Esse crédito é resultado da modulação recente do STF a respeito da não incidência do ICMS sobre o cálculo do PIS/Cofins.