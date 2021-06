AT&T vende unidade de jogos móveis, Playdemic, por US$ 1,4 bi

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A AT&T acaba de vender do estúdio de jogos móveis da WarnerMedia, Playdemic, para a distribuidora de jogos Electronic Arts por US$ 1,4 bilhão. Com isso, a operadora busca o movimento mais descarregar um ativo não essencial e reduzir a dívida.

Isso significa que Playdemic não será incluída na fusão entre a Warner e a Discovery, em negócio avaliado em US$ 150 bilhões. A aquisição tem como grande objetivo formar o maior serviço de streaming do mundo.

A Warner explicou que quer estreitar sua divisão de jogos. Enquanto isso, a AT&T vem se desfazendo de suas unidades não essenciais para focar e fibra e internet sem fio. Um dos jogos mais famosos do Playdemic é o Golf Clash, em que jogadores se desafiam em partidas de golfe em tempo real. (Com agências internacionais)