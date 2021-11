AT&T conclui a venda da Sky Brasil

AT&T informou a conclusão da venda da Vrio, controladora da Sky Brasil, para o grupo argentino Wethein. Com isso, Directv, Directv Go e Sky mudam de dono na América Latina.

A AT&T avisou ontem, 15, a conclusão da venda da Vrio, sua unidade de TV paga na América Latina, para o Grupo Werthein, da Argentina. Com isso, os hermanos assumem o comando da Directv na região, e também da Sky Brasil.

As operações da Vrio compradas estão espalhadas em 11 países da região. Apenas a Sky México ficou de fora – ali, o negócio é parte da estratégia da AT&T para competir com a América Móvil de Carlos Slim.

O valor da venda da Vrio não foi revelado. Em julho, quando as negociações foram anunciadas, a AT&T informou que havia dado baixa de US$ 4,6 bilhões referentes aos ativos em seu balanço, valor já ajustado para perdas cambiais e US$ 2,1 bilhões.

O grupo Werthein tem ativos em telecomunicações, finanças, seguros, agronegócio e imóveis. No passado, foi sócio ao lado da Telecom Italia na Telecom Argentina. Atualmente, o grupo tem participação no ARBR, ramal que liga o Brasil à Argentina do cabo Seabras-1.

Além da Sky Brasil, a Vrio vende TV paga e banda larga via DIRECTV Latin America e o aplicativo DIRECTV GO. A Vrio oferece serviços no Brasil por meio da marca Sky e na Argentina, Barbados, Chile, Colômbia, Curaçao, Equador, Peru, Trindade e Tobago e Uruguai por meio da marca DIRECTV. O app DIRECTV GO está disponível nos países Argentina, Brasil, Chile, Colômbia, Equador, México, Peru e Uruguai.

A infraestrutura da Vrio inclui satélites e centros de transmissão de última geração de vídeos em formato 4K. As operações de banda larga da Vrio, juntamente com outros investimentos, na Argentina e WIN Sports na Colômbia, serão transferidas para o Grupo Werthein na conclusão.

