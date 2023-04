Atividade econômica cai em janeiro. Mercado vê queda nos juros e aumento da inflação

O , índice de atividade econômica do Banco Central, considerado um termômetro do Produto Interno Bruto (PIB), apresentou recuo de 0,04% em janeiro, conforme divulgado pelo BC na manhã desta segunda-feira, 17. Em dezembro, o avanço havia sido de 0,47%. Para o mercado financeiro, conforme divulgado hoje também pela pesquisa Focus, a expectativa é de que a Selic encerre 2023 em 12,5% ao ano. É a primeira vez em dois meses que os agentes econômicos preveem uma redução maior da taxa básica de juros para o fim deste ano. Atualmente, a Selic está em 13,75%.

Uma das razões para as projeções de queda dos juros básico foi o índice do IPCA, que caiu abaixo do esperado pelo mercado e provocou bom desempenho da bolsa de valores e aumento do dólar. Mas a melhor notícia com esse IPCA foi que o indicador desacelerou a alta acumulada em 12 meses até março para +4,65%. Com esse resultado, a inflação ficou abaixo do teto da meta do Banco Central para 2023, de 4,75%.

Mas o mercado prevê que o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo (IPCA), considerada a inflação oficial do país, irá subir de 5,98% para 6,01% este ano. A estimativa consta do Boletim Focus desta segunda-feira (17), pesquisa divulgada semanalmente, em Brasília, pelo Banco Central (BC) com a expectativa de instituições financeiras para os principais indicadores econômicos.

PIB e câmbio

A projeção das instituições financeiras para o crescimento da economia brasileira neste ano passou de 0,91% para 0,9%. Para 2024, a expectativa para o Produto Interno Bruto (PIB) – a soma de todos os bens e serviços produzidos no país – é de crescimento de 1,4%, que poderá mudar devido à indicação da atividade econômica em queda no mês de janeiro. Para 2025 e 2026, o mercado financeiro projeta expansão do PIB em 1,72% e 1,8%, respectivamente. A expectativa para a cotação do dólar está em R$ 5,24 para o fim deste ano. Para o fim de 2024, a previsão é de que a moeda americana fique em R$ 5,26.

(com Agência Brasil).