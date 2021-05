Ativada rede WiFi 6 com OpenRoaming no Aeroporto Internacional de Guarulhos

Cobertura com o recursos está restrita ao Terminal 3 de passageiros. Rede será usada também pelos funcionários do aeroporto

O Aeroporto Internacional de Guarulhos é o primeiro do mundo a receber uma rede WiFi 6 com o recurso OpenRoaming, que permite a transição entre redes WiFi sem necessidade de configuração. A rede é operada pela empresa Boingo. A cobertura está disponível no Terminal 3 do Aeroporto.

O padrão OpenRoaming (roaming aberto, em tradução livre) foi definido pela Wireless Broadband Alliance e desenvolvido pela Cisco. A rede WiFi do local usa os espectro de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

A promessa da empresa é que as redes WiFi de lojas e ambientes do aeroporto sejam acessíveis sem necessidade para que o clientes faça log on e log off a todo instante para selecionar a que tem o melhor sinal no momento. Segundo a Wireless Broadband Association, a conexão também é mais segura que o WiFi tradicional.

Os funcionários do aeroporto também vão acessar a rede como uma rede corporativa. Para tanto, receberam dispositivos reforçados da Samsung com chipset WiFi 6 da Broadcom. Dos passageiros, poderão usar o WiFi 6 com OpenRoaming apenas quem tiver celulares Samsung Galaxy compatíveis. A tecnologia de roaming aberto está disponível nos aparelhos topo de linha da fabricante desde 2019. A rede WiFi 6, sem o recursos OpenRoaming, foi ativada no aeroporto em outubro. (Com assessoria de imprensa)