Ativação no Brasil vai dobrar número de cidades com 5G “puro” no mundo

Atualmente há 24 cidades no mundo com redes de 5G “puro” ativadas. Edital do leilão 5G no Brasil obriga operadoras a instalarem redes do tipo em todas as capitais em julho.

Existem atualmente no mundo 24 cidades atendidas por redes comerciais do tipo 5G standalone, o 5G “puro”, conforme levantamento da fabricante Viavi Solutions divulgado hoje, 3. Mas o dado vai mudar em julho. As operadoras Claro, TIM e Vivo devem ativar suas redes SA em todas as 27 capitais brasileiras e o Distrito Federal, como determina o edital do leilão 5G feito pela Anatel ano passado.

Com isso, a quantidade de cidades no mundo com a tecnologia vai mais que dobrar, e o Brasil poderá concentrar o maior número de municípios com o 5G puro.

Após três anos de lançamento no mundo, o 5G segue rápida implantação, mas na modalidade NSA, em que se baseia em redes 4G pré-estabelecidas.

O mundo tem atualmente 1.942 cidades em que há alguma rede 5G comercial ativada. Apesar da pandemia, quase duas cidades por dia passaram a contar com 5G em 2021, totalizando 635 novas cidades no ano, de acordo com o novo relatório “The State of 5G”, da fabricante de equipamentos para testes de rede.

No final de janeiro de 2022, 72 países tinham redes 5G em funcionamento, considerando uma nova leva de nações, como Argentina, Butão, Quênia, Cazaquistão, Malásia, Malta e Ilhas Maurício, nos quais o 5G entrou em funcionamento na segunda metade de 2021.

A região EMEA (Europa, Oriente Médio e África) ultrapassou a APAC (Ásia-Pacífico – incluindo a Grande China), com o maior número de cidades 5G, sendo 839 no total; APAC tem 689 cidades de 5G e as Américas somam 419.

As duas maiores economias do mundo, Estados Unidos e China, estão em primeiro e segundo lugar em relação ao número de cidades com 5G – a China com 356 e os EUA com 296. As Filipinas permaneceram em terceiro lugar globalmente com um total de 98 cidades com 5G.

Redes Open RAN

O levantamento também mostra que o Open RAN ainda tem parcela pouco significativa dos investimentos, mas desperta interesse das teles. Em março de 2022, 64 operadoras anunciaram publicamente sua participação no desenvolvimento de redes Open RAN. Isso se divide em 23 implantações, 34 na fase de teste e outras sete operadoras que anunciaram publicamente que estão na fase de pré-teste.

“O reforço das redes é o próximo passo para o 5G. Esperamos ver mais redes 5G standalone, que cumprirão grande parte da promessa do 5G, tanto para as operadoras quanto para o ecossistema mais amplo de usuários. E em segundo lugar, esperamos ver o Open RAN continuar seu rápido desenvolvimento e começar a se tornar o padrão de fato”, diz Sameh Yamany, CTO da VIAVI Solutions.

Importante destacar que o levantamento não mede qualidade, índice de cobertura efetiva nem parcela da população atendida ou usuária. Mas faz uma fotografia do início da expansão da tecnologia.

