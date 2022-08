Ativação do 5G em Fortaleza, Recife e Natal começa em 5 de setembro

Mais três capitais terão o espectro de 3,5 GHz liberado na próxima semana. Serão Fortaleza (CE, na foto acima), Recife (PE) e Natal (RN), onde o 5G pode ser ativado a partir de 5 de setembro.

Nestas capitais, todas localizadas na região Nordeste, a Siga Antenado – Entidade Administradora da Frequência (EAF) já concluiu a instalação de filtros em estações profissionais de satélite e realizou testes de interferência, que demonstraram viabilidade da liberação.

Também iniciou as campanhas de comunicação convocando os espectadores de TV aberta por satélite registrados no Cadastro Único do governo federal a solicitar a instalação das novas parabólicas digitais.

Conforme as regras do leilão 5G, realizado pela Anatel em novembro de 2021, as operadoras Claro, TIM e Vivo devem financiar a troca de parabólicas comuns pelas novas parabólicas digitais à população beneficiária dos programas sociais federais. Essa troca é feita exclusivamente mediante contato com a Siga Antenado por parte do espectador.

A troca precisa ser realizada para garantir que o usuário continue a ver TV por satélite, uma vez que as emissoras serão transferidas para uma nova frequência a fim de não sofrerem com interferências do 5G ativado pelas operadoras móveis.

Nesta quinta-feira, 1º, o Grupo de Acompanhamento da Implantação das Soluções para os Problemas de Interferência na faixa de 3.625 a 3.700 MHz (Gaispi) realiza uma reunião extraordinária, na qual a Siga Antenado vai atualizar os participantes do andamento da limpeza do espectro.

Na pauta, a aprovação das capitais. Até o momento, não houve reunião em que a proposta novas cidades liberadas apresentada pela EAF tenha sido recusada. A expectativa, portanto, é de aprovação, ressaltou ao Tele.Síntese o presidente do Gaispi e vice-presidente da Anatel, Moisés Moreira.

Além da Anatel, o Gaispi tem em sua composição representantes das operadoras Claro, TIM e Vivo, do Ministério das Comunicações, das operadoras de satélite e das emissoras de televisão aberta.

