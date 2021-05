Atento promove Eduardo Aguierre a CIO

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

A Atento, empresa especializada em relacionamento com o cliente, nomeou de Eduardo Aguirre como seu novo CIO Global (Chief Information Officer). O executivo assume o cargo após quase dois anos liderando a estratégia de transformação digital da empresa como diretor de Transformação. O CEO da Atento, Carlos López Abadia, afirmou que Aguierre deverá continuar a acelerar transformação digital da empresa.

Aguierre atua há mais de 20 anos na indústria de comunicação e tecnologia da informação, trabalhando em grandes empresas, como Huawei Technologies, Vodafone e Accenture. Formou-se em Engenharia de Telecomunicações na Universidade Politécnica de Madrid.

“Essa nova etapa representa uma grande oportunidade para mim, com desafios e objetivos bastante claros: Impulsionar o desenvolvimento dos nossos Next Generation Services através da tecnologia”, comentou o novo CIO da Atento. (Com assessoria de imprensa)