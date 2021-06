Até o final do mês 300 ISPs poderão aderir a consórcio que estuda leilão de 5G

Iniciativa já conta com uma estrutura preliminar com 15 conselheiros e quatro comissões técnicas que vão discutir aspectos técnicos, regulatórios, financeiros e institucionais

Batizado de Iniciativa 5 G Brasil, o consórcio que reúne ISPs interessados em discutir uma possível participação no leilão é uma mostra importante sobre o interesse dos provedores regionais no assunto. Por dia, 10 a 15 empresas se reúnem a esse projeto, o que até o final do mês deve elevar a 300 o número de participantes. Para contornar problemas de gestão, foi montada uma estrutura preliminar que prevê 15 conselheiros e quatro comissões responsáveis por temas específicos.

“Não há dúvida da importância dos ISPs e eles precisam sobreviver “, comentou Rudinei Carlos Gerhart, consultor de Estratégias para Telecom da APP e um dos coordenadores do movimento. Ele lembra que a competitividades dos provedores, que respondem por um salto de 60% do tráfego de banda larga, também se mostra na mobilidade, quando eles aderem ao modelo MVNO. De acordo com o executivo, no mínimo 20% da base de assinantes banda larga aderem ao contrato de mobilidade com o provedor.

A ideia do consórcio é estudar o tema, o edital, entender todas as premissas e preceitos estabelecidos e analisar as vantagens comparativas e competitivas dos provedores no leilão de 5G. Para que isso ocorresse de uma forma organizada, foram escolhidos três participantes de cada região para formar um conselho administrativo, que terá um presidente. Também foram definidos quatro grupos estratégicos: um voltado para as questões jurídicas e regulatórias que fornecerá diretrizes dessa área para os ISPs; uma comissão técnica que está conversando com fornecedores e desenvolvedores para analisar benchmarks disponíveis a todos; um grupo que responderá pela questão financeira exigida; e, por fim, um focado nas relações institucionais.

Para Gerhart, é importante para os ISPs aproveitarem a oportunidade do leilão para expandirem suas atividades. Mas ele não sabe ainda quantos dos que participam da iniciativa irão até o fim no leilão em consórcio. Hoje ele participou do painel “Riscos e Oportunidades 5G” durante o Inovatic 2021. O evento finaliza hoje e é realizado pelo Telesintese.