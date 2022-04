Até março de 2022, 2,06 milhões de usuários trocaram de operadora

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Nos primeiros três meses de 2022, 2,06 milhões de usuários trocaram de operadora, sendo 270,44 mil (13%) migrações foram feitas por usuários de terminais fixos e 1,79 milhão (87%) demandadas por titulares de telefones móveis. Relatório da ABR Telecom informa que desde sua implantação, em 2008, a portabilidade numérica garantiu a migração de 75,57 milhões de transferências de operadora sem mudar o número da linha.

De acordo com o relatório, até o dia 31 de março de 2022, foram efetivadas 19,98 milhões (26%) de migrações por usuários de telefones fixos e 55,59 milhões (74%) a partir de iniciativa de titulares de números de terminais móveis. A portabilidade numérica começou a ser implantada gradativamente nos 67 DDDs em operação no país a partir de setembro de 2008 e as migrações foram possíveis, em todo o território nacional, em março de 2009.

O tempo de transferência para efetivação da troca de operadora é de três dias úteis ou após esta data, se o usuário deseja agendar. Para desistir da portabilidade numérica, o usuário tem dois dias úteis, após a solicitação de transferência, para suspender o processo de migração.

É possível acompanhar o movimento de pedidos e efetivações de transferências da portabilidade numérica conforme o DDD e a data de início do serviço, pelo site da ABR Telecom. O site também dispõe de uma ferramenta de busca para pesquisar a qual operadora pertencem os números de telefones. Consulte aqui.(Com assessoria de imprensa)

