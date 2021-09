Ataques de ransomware crescem 92% no Brasil

Os ataques de ransomware no Brasil aumentam 92% no primeiro semestre, de acordo com as principais empresas de segurança. Os dados do 1° semestre já superam o volume registrado durante todo o ano de 2020. Os especialistas destacam que, além dos casos mais notórios reportados na mídia, centenas de pequenas e médias empresas vêm sofrendo ataque, o que mostra que os alvos não são mais apenas as grandes organizações. Outra tendência é que os ataques agora têm dupla extorsão – pela desencriptação, pelo não vazamento de dados. Globalmente, o aumento foi de 102% desde 2020.

“O que vemos na mídia é uma coisa, mas a realidade é outra. O Brasil não teve cinco ou seis incidentes de vulto, teve centenas de ataques de ransomware. A grande maioria é de empresas menores em que nem se percebe que ficou fora do ar. Os dois últimos anos os ataques se intensificaram. Em parte devido à pandemia porque as pessoas em home office estão conectadas cada um com uma máquina diferente e fora da segurança de perímetro das empresas”, analisa Roberto Rebouças, gerente-executivo da Kaspersky no Brasil.

