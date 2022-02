Associação NEO pede ao Senado sabatina com urgência

Associação NEO pede que seja marcada sabatina com urgência para que grandes decisões, como a implantação do 5G, sejam avaliadas pela Anatel

A Associação NEO também pede ao Senado que seja marcada sabatina de Calos Baigorri e Artur Coimbra com urgência para ocupação do Conselho Diretor da Agencia Nacional de Telecomunicações (Anatel). Anteriormente, a Abrint e a Telcomp se manifestaram sobre o assunto.

PUBLICIDADE

No documento enviado aos parlamentares, a associação diz que grandes decisões do setor, a exemplo da implantação do 5G, dependem da diretoria colegiada da agência. “As telecomunicações estão se consolidando como a maior indutora de inovação e de produtividade da economia mundial e o Estado brasileiro não pode ficar à margem desse movimento. Toda a implantação do 5G no país e o imenso impacto que ele representa para o crescimento do agronegócio e de numerosas cadeias produtivas industriais dependem de decisões técnicas e estáveis da Diretoria Colegiada da Anatel”, revela a carta.

A associação afirma que sem uma composição completa, decisões da agência podem vir a sofrer questionamentos judiciais e tornar o ambiente de negócios instável e juridicamente inseguro, afastando os indispensáveis e vultosos investimentos que a implantação do 5G requer.

“Portanto, para defender o crescimento da economia brasileira, a Associação NEO endossa a indicação dos servidores Carlos Baigorri e Artur Coimbra, reconhecidos técnicos do setor de telecomunicações, como nomes capazes de manter o papel de liderança da Anatel na expansão da conectividade e da digitalização da economia brasileira”, finaliza o documento.

A sabatina no Senado chegou a ser marcada para o dia 15 de fevereiro na Comissão de Infraestrutura, mas foi adiada sem data para nova convocação. Na ocasião, os relatores também foram designados. A justificativa para o cancelamento da sessão foi a contaminação da variante ômicron (covid-19).

Continuam fortes os rumores de que o conselheiro Emmanoel Campello não desistiu do cargo de presidente da agência reguladora. Vale o registro de que Baigorri também quer o cargo e teria se fortalecido junto a interlocutores importantes devido a sua atuação no Cade na defesa da venda da Oi Móvel para as três grandes telcos.

Com informações da Associação NEO

PUBLICIDADE