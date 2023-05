As assinaturas de telefonia fixa e de TV por assinatura recuaram em março deste ano, de acordo com dados divulgados pela Agência Nacional de Telecomunicações (Anatel).

Os acessos de telefonia fixa caíram 0,8% em março, na comparação com fevereiro. Em 12 meses, a queda é de 6,1%. No geral, o País encerrou o primeiro trimestre deste ano com 26,6 milhões de acessos de telefones fixos.

Vale destacar que o Nordeste puxou as baixas nas duas bases de comparação. A queda mensal foi de 1,4%, enquanto o declínio acumulado no período de um ano foi de 7,5%. A região Norte, por outro lado, teve alta de 1,2% em 12 meses.

No que diz respeito ao tipo de outorga, os serviços autorizados lideram, com 52,3% do mercado. As concessões são responsáveis por 47,7% das linhas fixas. A fibra óptica se mantém como o principal meio de acesso, com 11,6 milhões.

Entre as operadoras, a Claro, na liderança, detém 7,9 milhões de linhas fixas, o que corresponde a 30% do setor. Em seguida, aparece a Oi, com 7,5 milhões de linhas e 28,6% de participação de mercado. A Vivo fica em terceiro lugar, com 26% dos acessos (6,9 milhões de linhas). As demais operadoras não têm mais do que 5% do mercado. A Algar, por exemplo, detém 4,8%, enquanto a TIM, 2,7%.

TV por assinatura

A TV paga perdeu 1,5% dos clientes em março, na comparação com fevereiro, e 14,3%, no acumulado de 12 meses. Com isso, o serviço encerrou o terceiro mês de 2023 com 13,4 milhões de assinantes, contando os acessos livres via satélite.

Observando o período de um ano até março, nota-se que as regiões Sul (-22,7%) e Centro-Oeste (-18,6%) puxaram o recuo do serviço.

Satélites ainda são o meio de acesso mais utilizado, com 7,58 milhões de assinaturas. Em seguida, aparecem as conexões por cabo coaxial (4,53 milhões de acessos) e fibra óptica (1,31 milhão).

Assim como a telefonia fixa, a Claro lidera o serviço de TV por assinatura, com 5,88 milhões de clientes. A empresa detém 43,8% de participação de mercado.

A Sky, especializada em sinal via satélite, aparece em segundo lugar, com 28,7% do mercado e 3,85 milhões de acessos. A Oi tem 17,7% do mercado e 2,37 milhões de acessos. As demais empresas têm menos de 1 milhão de acessos. Abaixo dessa marca, a Vivo tem o melhor desempenho, com 6,6% do mercado (884,1 mil acessos).