Assinaturas de telefone fixo aumentam 4,1% em fevereiro

O número de telefones fixos no Brasil subiu 4,1% em fevereiro ante janeiro, mas o serviço perdeu 7% dos assinantes em relação ao mesmo mês de 2020. São 30,5 milhões de linhas fixas ativas, sendo 15,5 milhões de concessionárias e 15,1 milhões de autorizadas, de acordo com os números da Anatel.

O maior crescimento se deu na região Sudeste, com avanço de 6,6%. Na região Norte, houve queda de 1,3%. A tecnologia predominante é o cabo metálico, que responde por 16 milhões dos acessos, mas a fibra óptica já está em segundo lugar, com 7,5 milhões de acessos. Cabo coaxial é usado em 5,4% dos telefones fixos e rádio, em 1,3 milhão.

A Oi é a concessionária com mais clientes, 9,4 milhões. Telefônica e Claro estão praticamente empatadas com 8,9 milhões cada uma e a Algar, com 1,2 milhão. E a autorizada TIM detém 905,4 mil assinantes.