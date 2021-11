Assinatura dos contratos do 5G ocorre ainda este ano, diz Anatel

A intenção é fazer uma solenidade com a presença do presidente Jair Bolsonaro.

O presidente da comissão de licitação, Abrão Balbino, informou hoje, 6, que a Anatel pretende marcar ainda para este ano, com a presença do presidente da República, a assinatura dos contratos de outorgas do leilão do 5G com as operadoras que compraram os lotes de frequências de 700 MHz, 3,5 GHz, 2,3 GHz e de 26 GHz.

Na próxima terça-feira, os vencedores do leilão voltam a se reunir na Anatel para definirem as cidades e demais obrigações que serão atendidas conforme as novas obrigações estabelecidas no edital. Mas a diferença a mais entre o ágio ofertado e demais obrigações previstas, que deverão resultar em mais recursos para os cofres do Tesouro Nacional serão informadas pela Anatel em ato próprio na prõxima segunda-feira, informou o técnico da agência.

