Assinantes da SKY aumentaram consumo de TV paga durante a quarentena

Pesquisa da Sky sobre como os assinantes estão se divertindo neste período de isolamento social mostra que, desde o início da quarentena no Brasil, 54% utilizaram as SmarTVs como ferramenta de diversão. Já o celular ficou em segundo plano, com 48% da preferência. A análise teve a coleta de dados no final de maio, durante dois dias e ouviu 9.540 assinantes dos pacotes pré e pós-pago. O erro amostral é de 1%.

Os resultados da pesquisa realizada pela SKY mostram que a TV por assinatura consolidou a sua posição como centro das atenções dentro de casa: 48% dos assinantes reuniram a família para assistir conteúdos diversos durante o período. O total de respondentes que preferem a SmarTV estiveram na frente da televisão por 5 horas a mais diariamente; 29% utilizaram de 1h a 2h; e 23% de 3h a 5h. Para o público que opta pelo celular, 27% afirmaram que não tiveram aumento no consumo diário, enquanto o total de respondentes (48%) aumentaram de 1 a 5 horas por dia.

Quando questionados sobre o consumo de conteúdos em diferentes telas, como em plataformas de streaming, 36% do total de participantes da pesquisa afirmaram que utilizaram o SKY Play, plataforma de vídeo on demand da operadora, que oferece 53 canais ao vivo e uma biblioteca com mais de nove mil títulos. Além disso, o cenário mundial impulsionou o aumento do consumo de notícias em 51%.

PUBLICIDADE

Desse total, 70% dos respondentes que preferem a televisão seguiram utilizando a SmarTV para assistir à programação jornalística. Já o perfil de respondentes que normalmente optam pelo celular, 62% afirmaram que preferiram consultar as notícias pelo dispositivo. Além disso, 66% relataram que aproveitaram o período dentro de casa para passar mais tempo com a família, enquanto 60% assistiram ainda mais conteúdos diversos.(Com assessoria de imprensa)