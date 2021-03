Assespro indica Italo Nogueira para CNPD

A Federação das Associações das Empresas Brasileiras de Tecnologia da Informação (Federação Assespro) indicou Italo Nogueira para atuar como membro do Conselho Nacional de Proteção de Dados Pessoais e da Privacidade (CNPD). Ele é presidente da federação e concorre a uma das duas vagas destinadas ao setor empresarial.

Formado em Administração de Empresas pela Faculdade de Olinda (FOCCA), com MBA em marketing e vendas, Italo Nogueira é empreendedor da área de Tecnologia da Informação desde 1998. Também, investe em mais de 40 startups nacionais. Foi conselheiro do Porto DigitalPE, do Softx Recife, da Amcham e presidente da Assespro de Pernambuco.

Também está disputando uma das vagas do setor empresarial no conselho Ana Paula Martins Bialer, indicada da Brasscom. O prazo de envio das indicações já terminou. Agora, cabe à Autoridade Nacional de Proteção de Dados (ANPD) formar as listas tríplices de candidatos, da qual o presidente da República, Jair Bolsonaro, elegerá os representantes do conselho. (Com assessoria de imprensa)