Assembleia da Oi define remunerações, aprova conselheiros e plano de incentivo

Em Assembleia Geral Ordinária (AGO) nesta sexta, 29, a Oi definiu remunerações para os executivos, no período de 2022. A reunião serviu também para aprovação de propostas da diretoria, entre elas um novo plano de incentivo de longo prazo em ações de emissão da companhia para executivos. O encontro ainda teve eleição dos membros do conselho fiscal.

Ficaram estabelecidas verbas de até R$ R$ 63.652.190,36 para a diretoria estatutária e de até R$ R$ 19.392.968,28 para o conselho de administração.

PUBLICIDADE

O novo plano de incentivo proposto, que foi aprovado, busca permitir a outorga de ações aos beneficiários, segundo o edital, para “promover alto engajamento dos executivos e mantê-los comprometidos para garantir a realização das metas estratégicas” e ainda buscar um alinhamento deles com os acionistas da companhia no médio e longo prazo.

O edital também diz que “a implementação de um plano de incentivo de longo prazo baseado em ações busca posicionar de forma competitiva a remuneração dos executivos em relação ao mercado, com menor consumo do caixa da companhia”.

A entrega das ações fica condicionada ao atingimento de condições de performance, materializada em metas relacionadas ao crescimento da receita, ao aumento da eficiência e rentabilidade e à redução do endividamento da empresa.

O novo plano aprovado na assembleia da Oi será administrado pelo Conselho de Administração, que poderá outorgar aos beneficiários, em outorgas anuais durante os próximos 3 anos, ações representativas de no máximo 1,5% do capital social total da companhia na data da aprovação do Plano de Outorga de Ações.

Ausência

A pauta apresentada na AGO tinha cinco itens. Apenas para o último não foi aprovado, por falta de quórum. Referia-se a homologar alteração do caput do art. 5º do Estatuto Social da Companhia, “para refletir a quantidade de ações ordinárias emitidas no âmbito do aumento de capital, dentro do limite do capital autorizado, aprovado pelo Conselho de Administração em 22 de fevereiro de 2022”.

Até o final da tarde desta sexta, 29, os percentuais de votação não haviam sido divulgados. Aguardava-se o arquivamento na Comissão de Valores Mobiliários (CVM).

Veja na tabela o montante total para as remunerações dos dirigentes e conselheiros de três operadoras, já aprovadas em assembleias:

PUBLICIDADE