Assembleia aprova aditamento ao Plano de Recuperação Judicial da Oi

Após mais de 12 horas de negociações, os credores da Oi reunidos em Assembleia Geral de Credores realizada de forma virtual nesta terça, 8, votaram pela aprovação da proposta de Aditamento ao plano de recuperação judicial da Oi aprovado em 2017. A votação foi aprovada por todas as quatro classes: sendo 99,86% dos credores da Classe I Trabalhista, 100% dos credores da Classe II de garantia real (BNDES); 96,84% da Classe III, dos quirografários em número e 68,15 em valor; e 99,2% da Classe IV, das microempresas.

Para a assembleia, se cadastraram 5.194 credores. A votação foi encerrada às 23h2 e os resultados apresentados às 23h6, sendo declarara encerrada.

PUBLICIDADE

Os credores votaram se aceitam (sim), rejeitam (não) ou se abstêm de votar a proposta de aditamento do plano de recuperação judicial(abstenção); o credor que não realizou o voto até o encerramento do período de votação foi computado como abstenção. Os votos serão computados segundo o artigo 45 da Lei 11.101.

Para as Classes I (trabalhista) e IV (microempresa) aprovação seria efetivada por maioria simples dos credores presentes, independentemente do valor do seu crédito. Já as Classes II (garantia real) e III (quirografários) foi válida a aprovação por credores que representem mais da metade do valor total dos créditos presentes à AGC e, cumulativamente, pela maioria simples dos credores presentes.