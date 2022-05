Ascenty vai investir R$ 1,35 bilhão e inaugurar mais data centers em 2022

Empresa tem 18 data centers em operação no Brasil e um no Chile. Outros nove estão em construção, três deles fora do país. TS visitou a unidade em Vinhedo (SP)

Com 18 data centers em operação no Brasil e um no Chile, a Ascenty prepara um investimento de R$ 1,35 bilhão para aumentar esse número em 2022. Foi o que disse o vice-presidente de operações da empresa, Marcos Siqueira, durante visita do TS à unidade da companhia em Vinhedo (SP).

A Ascenty já tem mais 9 data centers em construção, três deles fora do país – dois no México e outro no Chile.

A Ascenty teve um crescimento de 32% em 2021. Inaugurou 14 data centers em sete anos – de 2012 a 2019. Ao chegar às 19 unidades atuais, registrou um crescimento de 36% no número de espaços.

Estratégia

Por questões estratégicas, a empresa concentra as unidades do Brasil nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará. Também devido a estratégias operacionais, nem sempre os sites ficam próximos às capitais.

“Em Fortaleza, por exemplo, há o problema da alta salinidade, então nossa unidade fica a 40 km da praia”, explicou Siqueira.

Sul e Centro-Oeste também estão na mira da Ascenty para um futuro próximo com unidades da empresa nestas regiões, mas no momento a companhia finaliza a construção de seis sites no estado de São Paulo, com potências que variam de 9MW a 31MW. São três na cidade de Sumaré, cada um com 12 mil metros quadrados; dois em Hortolândia, com 21 mil metros; e mais um na capital, de 7 mil metros.

Destes nove, ao menos cinco devem entrar em operação neste ano. Os três de Sumaré e um de Hortolândia têm previsão de início operacional em 2023.

Há pouco mais de um ano, a Ascenty havia anunciado que investiria R$ 150 milhões para concluir seu projeto de enterramento de 1.080 km de rede de fibra ótica em 22 cidades de São Paulo e Rio de Janeiro.

Expansão natural

Para o vice-presidente de operações Marcos Siqueira, a Ascenty crescer é uma necessidade natural dentro de um cenário em que o 5G será protagonista.

“À medida que tivermos velocidade de comunicação ainda maior, isso vai gerar muito mais dados. A longo prazo, sabemos que o data center será algo necessário”.

