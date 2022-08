Ascenty inaugura segundo data center no Chile

Com R$ 500 milhões de investimento, a nova estrutura da Ascenty no Chile fica em em Santiago tem 21.000 m² e capacidade de 31 MW de energia

A Ascenty, fornecedora de serviços de data centers na América Latina, inaugurou sua segunda unidade em Santiago, no Chile. A unidade é a maior da companhia no país até agora.

Com 21.000 m² de área e 31 MW de capacidade total de energia, esta segunda estrutura — Chile 2 — tem quase o dobro do tamanho da primeira operação no país, erguida em em 2020. Foi no Chile que a Ascenty abriu sua primeira unidade internacional — Chile 1 –, com 6.000 m² e capacidade de 11 MW.

O investimento total para a instalação do novo data center foi de R$ 500 milhões até o momento. Contudo, a previsão é chegar a R$ 770 milhões após expansões previstas na estrutura.

Agora, a Ascenty contabiliza 28 unidades no Brasil, Chile e México, sendo 22 em operação e outras seis em construção. No México, a empresa investiu mais de R$ 1 bilhão para construir dois data centers, inaugurados em julho. A empresa teve um crescimento de 32% em 2021. Inaugurou 14 data centers em sete anos – de 2012 a 2019. No Brasil, concentra suas unidades nos estados de São Paulo, Rio de Janeiro e Ceará.

Chile 2 entrou em funcionamento já com 20% dos centros de processamento de dados ocupados por grandes empresas de tecnologia. Segundo a área comercial, a ocupação deve chegar a 40% até o fim do ano.

“Esse novo data center nos capacita para atender as demandas da região e dar continuidade à nossa rápida expansão para outros países da América Latina. Recentemente inauguramos dois data centers no México e avaliamos nossa entrada em outros mercados da região, como Colômbia e Peru”, afirma Chris Torto, CEO e fundador da Ascenty.

