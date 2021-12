Ascenty inaugura data centers no Rio e em Hortolândia

As novas unidades da Ascenty custaram em conjunto R$ 160 milhões, têm 3 MW de potência cada. Com o lançamento, cresce para 19 os data centers em operação da empresa.

A Ascenty inaugurou mais dois data centers no Brasil, chegando ao total de 19 estruturas em funcionamento. Uma unidade fica no campus da companhia no Rio de Janeiro, tem 3.000 m² de área e 3 MW de potência. É o segundo data center no local. A outra unidade fica em Hortolândia (SP), tem 2.000 m² e também 3 MW – é o quarto DC no local. Juntos, custaram R$ 160 milhões para serem construídos.

A empresa tem ainda oito data centers em construção, totalizando 27 unidades no Brasil, Chile e México.

Os quatro empreendimentos de Hortolândia formam, agora, um complexo que contempla 13.000 m² de área e uma potência total de 23 MW. Já o do Rio de Janeiro soma 10.000 m² de área e uma potência total de 13 MW em duas unidades.

Tanto Rio de Janeiro como Hortolândia recebem rede de fibra óptica da própria Ascenty, mas por serem carrier neutral (rede neutra), também recebem as mais importantes empresas de conectividade do país.

O campus carioca está conectado à estação de cabo submarino em funcionamento no Rio de Janeiro, enquanto o paulista está ligado à estação da Praia Grande (SP) e a todos os principais pontos de interconexão.

Quanto à segurança, todos os ambientes de cada complexo são monitorados por mais de 400 câmeras com detecção de movimento. Além disso, os espaços contam com equipe própria presente 24 horas, 7 dias por semana, com acesso individual por biometria e cartão magnético.

“A cidade do Rio de Janeiro representa a segunda maior economia do Brasil e, portanto, essa inauguração amplia ainda mais nossa capacidade de atender a demanda crescente por investimentos de várias empresas nacionais e do exterior na região”, afirma Roberto Rio Branco, VP de Marketing e Relações Institucionais da Ascenty.

“Em relação à Hortolândia, trata-se de provermos uma estrutura robusta para um importante polo industrial e tecnológico, com localização geográfica estratégica em um mercado que está aquecido para a terceirização da infraestrutura de data centers, bem como para ambientes híbridos”, acrescenta. (Com assessoria de imprensa)

