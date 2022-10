Ascenty inaugura 5º data center em Hortolândia (SP)

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Telegram(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no WhatsApp(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no LinkedIn(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Facebook(abre em nova janela)

Clique para compartilhar no Twitter(abre em nova janela)

Nova unidade da Ascenty em Hortolândia tem capacidade de 31 MW e já conta com 20% dos centros de processamento de dados ocupados por clientes; sexto prédio está previsto para 2023

A Ascenty inaugurou, nesta semana, a quinta unidade do seu complexo de data centers em Hortolândia, no interior de São Paulo. O novo prédio, orçado em R$ 920 milhões, tem capacidade de 31 MW, o que expande a potência da rede local em 134%.

Hortolândia 5, como a unidade é chamada, foi inaugurada com 20% dos centros de processamentos de dados ocupados por clientes. A expectativa é de que a demanda contratada atinja 60% até o fim de 2023, informou a empresa.

PUBLICIDADE

Até o momento, a processadora de dados investiu R$ 350 milhões no novo prédio. Na prática, o campus aumentou a potência do complexo de 23 MW para 54 MW. Quando todas as áreas da unidade 5 estiverem concluídas, o desembolso total deve chegar aos R$ 920 milhões.

Segundo a empresa, o prédio recém-inaugurado integra a estratégia de atender à alta demanda das empresas por serviços digitais, além de dar suporte ao crescimento da estrutura de conectividade com a chegada da tecnologia 5G.

O centro de dados de Hortolândia começou a ser construído em 2015. A provedora de serviços de data centers tem mais planos para a cidade paulista, após a conclusão da quinta unidade. Isso porque, para 2023, a Ascenty planeja inaugurar o sexto edifício, atualmente em obras.

“Hortolândia é um importante polo industrial e tecnológico em crescimento. O investimento no município faz parte da nossa estratégia de expansão em linha com a alta demanda das empresas por serviços digitais”, afirma Marcos Siqueira, vice-presidente de Operações da Ascenty, em nota.

Atualmente, a empresa conta com 23 unidades em operação espalhadas por Brasil, Chile e México, além de outras cinco em construção.

O campus de Hortolândia está conectado a 5.000 km de rede de fibra óptica da própria empresa e interligado à estação de cabo submarino de Praia Grande, no litoral paulista.

PUBLICIDADE