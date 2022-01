Ascenty amplia campus de data center em SP

A empresa de data centers Ascenty iniciou a construção de sua quarta unidade em Osasco (SP). A infraestrutura terá um investimento total de R$ 220 milhões em 7.000 m² de área construída e 9 MW de potência total. Com previsão de início de operação em dezembro deste ano, o empreendimento ampliará o campus de data centers para uma potência total de 33 MW.

Com essa instalação em São Paulo, a Ascenty contabiliza, o 28º data center próprio no Brasil, Chile e México, sendo o 19º em operação e oitavo em construção. Até o fim de 2022, a companhia terá iniciado as operações de cinco novas instalações, duas no Brasil — São Paulo 4 e Hortolândia 5 — e três no exterior — México 1 e 2 e Chile 2.

Segundo Marcos Siqueira, vice-presidente de Operações da Ascenty, a expansão da empresa visa a suportar o crescimento da demanda por serviços de data centers e migração para a nuvem por empresas de todos os segmentos da economia.

“Hoje, o consumo de internet em nossas instalações é cerca de 300% na comparação com fevereiro de 2020, antes da pandemia. Já o consumo de energia, nosso principal insumo, quase que dobrou no período. Aumentamos em número de clientes, mas aqueles que já estavam em nossas instalações também expandiram o uso, o que evidencia o aquecimento do mercado”, avalia Siqueira.

Padrão de conectividade

O São Paulo 4 está interligado na rede fibra ótica proprietária de 5.000 km, mas por ser carrier neutral (rede neutra), também possui acesso às redes das principais empresas de telecomunicação do país. Para o funcionamento ininterrupto dos data centers, a energia é 100% de fontes renováveis negociada no mercado livre de forma incentivada. (Com assessoria de imprensa)

