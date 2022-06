Ascenty abre novo ponto de interligação de redes no interior de São Paulo

Investimento foi feito em conjunto com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que mantém e opera o IX.br, projeto de infraestrutura para interconexão direta entre redes em regiões metropolitanas

A Ascenty anunciou a abertura de um novo ponto de interligação de redes na região de Vinhedo, no interior de São Paulo. O investimento foi realizado em conjunto com o Núcleo de Informação e Coordenação do Ponto BR (NIC.br), que mantém e opera o IX.br, projeto de infraestrutura para a interconexão direta entre redes em regiões metropolitanas, com volume agregado total de tráfego da ordem de 22 Tbps.

O projeto é resultado da extensão do IX.br de São Paulo, onde já existe um ponto de interligação de redes (PIX) com o data center São Paulo 2 da Ascenty, para dentro do campus da Ascenty em Vinhedo. A empresa tem 28 data centers no Brasil, Chile e México, sendo 19 em operação e nove em construção.

O foco da Ascenty em infraestrutura e conectividade foi essencial para a criação do novo ponto de presença do IX.br, mas a escolha do novo ponto foi consequência de um mapeamento estratégico e da necessidade de aproximação com o interior do Estado, segundo Julio Sirota, gerente de Infraestrutura do IX.br.

“Também consideramos a importância da conectividade aos data centers de grande porte, com capacidade para hospedar ISPs e provedores de conteúdo. O investimento em novas regiões cria uma maior capilaridade e aproximação, além de tornar a interligação e a troca de tráfego acessíveis para operadoras, ISPs e provedores de conteúdo”, explicou Sirota.

Atualmente, os ISPs e as operadoras que atendem o interior do Estado de São Paulo arcam com os custos de rede para se conectarem aos pontos de troca de tráfego na capital. Esse alto investimento de interconexão dentro dos data centers impacta negativamente na relação custo/benefício dessa iniciativa. Portanto, de acordo com a Ascenty, a disponibilidade de um ponto de conexão do IX.br dentro da empresa cria possibilidades de negócios e expansão para o mercado. (Com assessoria de imprensa)

