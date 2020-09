O primeiro Código de Autorregulação de Telecomunicações nasceu no início de 2020, com a iniciativa do lançamento do site “Não Me Perturbe”, que permite o bloqueio do número de celular do usuário para chamadas de telemarketing. Conforme Alexandre Bicalho, do SindiTelebrasil, essa iniciativa das prestadoras de telecomunicações abriu a oportunidade para o setor conquistar a credibilidade junto aos diferentes agentes públicos.

