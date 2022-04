As operadoras com internet móvel mais rápida do Brasil, segundo o Speedtest

Conheça o ranking do 1º trimestre que mostra as operadoras de telefonia móvel com internet mais rápida do país, segundo medições dos usuários

A plataforma de medição de velocidade Ookla Speedtest divulgou hoje, 18, ranking das operadoras com internet móvel mais rápida do Brasil. Os números trazem o cenário visto no primeiro trimestre deste ano.

Quem ficou no topo do pódio em banda larga móvel foi a Claro. A tele apresentou mediana de velocidade de download de 33,53 Mbps. A mediana representa o valor exatamente no meio de todas as medições feitas. Por exemplo, se foram feitas 10 mil medições, a mediana mostra o número da medida 5 mil. A empresa optou por este modelo para evitar que planos pouco vendidos, mas com altas taxas de download, distorçam o resultado.

As operadoras Vivo e TIM apresentaram velocidade mais de 30% inferior, com medianas para o download de 20,97 Mbps (Vivo) e 20,04 Mbps (TIM). A Oi Móvel, que em breve deixará de existir, registrou 11,70 Mbps.

Quanto o assunto é latência, no entanto, a TIM passa ao topo do ranking da Ookla Speedtest, com mediana de 26 ms. Quanto mais baixo o número da latência, melhor. Este é o tempo que um dado leva para chegar ao servidor e ser processado. A Claro registrou mediana de 27 ms de latência. A Vivo, de 29 ms. E a Oi, de 31 ms.

De todas as medições, entre todas as operadoras, a mediana brasileira de internet móvel tem velocidade de download de 22,3 Mbps. O upload é de 7,76 Mpbs, e a latência, de 28 ms. Com isso, o Brasil perdeu quatro posições no ranking de países com melhor internet móvel em relação ao 4º trimestre de 2021, e figura hoje na 82ª posição.

5G e mais

O Speedtest já registra também dados das redes 5G DSS brasileiras. Nesta modalidade, a Claro também ficou à frente, com mediana de 72,35 Mbps de download. A TIM veio em seguida, com 62,8 Mbps. E a Vivo depois, com 62,38 Mbps.

A consultoria chegou a outras conclusões. Descobriu que a Apple domina as medições de maior velocidade, com o iPhone 13 Pro reportando melhores medianas de download, upload e latência. O que pode ter relação também com os planos mais caros assinados por quem tem estes aparelhos. Além do 13 Pro, o top 5 da Ookla para celulares no brasil tem o iPhone 13 Pro Max, o iPhone 13, o iPhon 12 5G e o iPhone 12 Pro 5G.

Das capitais, Brasília tem as redes móveis mais rápidas, como se vê na tabela abaixo.

