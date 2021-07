As muitas possibilidades do Open Banking em debate

O Digital Money Meeting, que acontece entre os dias 25 e 27 de agosto reúne, na primeira Mesa, dirigentes do BB, do XP, da Celcoin, da Bip Consultoria e da Blue C Technology

A adesão dos brasileiros ao Pix, meio de pagamento instantâneo, implantado pelo Banco Central, superou todas as expectativas do mercado, fechando o mês de junho com 274,3 milhões de chaves cadastradas, de quase 100 milhões de usuários. O conhecimento e a disposição para participar do Open Banking, no entanto, ainda não mobilizam as pessoas, conforme a última edição do Radar Febraban, que mostrou que apenas 16% dos entrevistados têm a intensão de aderir ao sistema.

O Digital Money Meeting é uma promoção da Momento Editorial e reunirá em Congresso os mais importantes stakeholders que estão modelando o novo ecossistema financeiro digital.

Dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs debaterão com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

Participam da Mesa que vai debater no dia 25 de agosto “Open Banking, mais oferta de valor para o cliente” Alexandre Pinto | Diretor da Blue C Technology (nova unidade de negócios da CSU); Karen Machado | Líder de Open Bank no Banco do Brasil; Leonardo Medeiros | Head de Open Banking da XP Inc; Luigi Iervolino | Diretor do Centro de Excelência em Open Banking da Bip Consultoria; Thiago Zaninotti | CTO da Celcoin

As iniciativas socioambientais e as iniciativas ESG, que hoje ganham cada vez mais espaço entre empresas, investidores e consumidores, também serão debatidas o Digital Money Meeting.

Confira a programação pelo link:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/