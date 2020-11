As mudanças tecnológicas na produção do cinema nos EUA em destaque no 5X5 TecSummit

O encontro 5×5 TecSummit, evento gratuito que discute o cenário da transformação digital e das tecnologias em diferentes verticais de negócios e que acontece dias 7 a 11 de dezembro, também falará de entretenimento. Trata-se de um dos setores que mais se transformaram nos últimos anos com a evolução das tecnologias de processamento e transporte de dados em alta velocidade, e é a linha de frente de desenvolvimento de tecnologias de realidade virtual, realidade aumentada e streaming.

Com curadoria de conteúdo nesta vertical elaborada pela Teletime, o 5×5 TecSummit terá como convidado especial para uma entrevista ao vivo Rodrigo Teixeira, fundador e CEO da Sky Carousel e da Magnopus, duas empresas baseadas na Califórnia que estão na linha de frente da inovação na criação de propriedades intelectuais e criações gráficas para alguns dos principais produtores de Hollywood. Teixeira está há 20 anos nos EUA e participou diretamente de produções como o ganhador de Oscar Hugo, de Martin Scorsese, O Incrível Homem Aranha, Alice, 2012, Crônicas de Nárnia, O Dia Depois de Amanhã entre outros. No bate-papo que acontece dia 11 de dezembro, ele fala sobre as principais mudanças tecnológicas enfrentadas pelo mercado de produção de cinema nos EUA, os modelos possibilitados pela evolução das soluções de processamento e banda larga e o cenário para o desenvolvimento de Realidade Virtual e Aumentada. A vertical de entretenimento ainda terá participação de empresas como Globo, SBT, Árvore, CNN Brasil, Claro entre outras.

PUBLICIDADE

As informações para credenciamento gratuito no 5×5 TecSummit estão disponíveis no site do evento. Além da indústria de entretenimento, o 5×5 TS também discute inovação e transformação nos mercados financeiro, energia, saúde e governo. O evento é co-organizado pelas publicações especializadas Convergência Digital, Mobile Time, Telesíntese, Teletime e TI Inside.