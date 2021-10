As janelas de conteúdo audiovisual estão em revisão

Nathalia Lobo, do Ministério das Comunicações, explicou em Live Tele.Síntese objetivos da criação do Grupo de Trabalho para estudar o mercado de audiovisual brasileiro. “Queremos entender como a convergência tecnológica tem afetado a produção e a experiência do consumidor. As janelas de conteúdo estão em revisão, assim como a remuneração e distribuição”, afirmou.

