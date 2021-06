PUBLICIDADE

A nova tecnologia móvel começa com o 5G DSS, que entrega o potencial do 5G puro. Com o 5G puro, a taxa de dados é maior e latência menor, o que vai aprimorar muito a experiência do usuário. “ O 5G trará oportunidade para todos”, afirma Ferro. Para as operadoras que vão prestar o serviço, ele enxerga como desafios a legislação e o custo de implantação.

