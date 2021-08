As ferramentas de IA e os bancos em debate no Digital Money Meeting

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

As incontáveis possibilidades da Inteligência Artificial de encontrar, reunir e analisar grandes de dados instantaneamente serão debatidas no terceiro dia do Digital Money Meeting, congresso virtual promovido pela Momento Editorial, de 25 a 27 de agosto.

As ferramentas de IA e Analytics alavancando os negócios financeiros serão debatidas pelo diretor executivo e líder da Accenture Analytics para o Brasil e América Latina, Robert Duque-Ribeiro; pelo CEO da Klavi, Bruno Chan, além de *Ricardo Saponara, Head de fraud & security intelligence para América Latina do SAS.

Haverá também um Key Note com Luiz Malere | Innovation Specialist do SAS.

Com foco na segurança das operações, ainda no período da manhã, o Congresso trará o diretor-executivo da Embratel, Antônio João Filho; o CEO da Tenable, Arthur Capella; e o head de Estratégia de Mercado da ClearSale, Marcelo Queiroz, para debater a proteção dos usuários e corporações no Open Banking.

Logo em seguida a este Painel, haverá a apresentação de Tiago Aguiar, Head de Novas Plataformas da TecBan, que vai apresentar a recente pesquisa da empresa sobre: ‘Open Banking Brasil’: o que os brasileiros esperam do Open Banking

À Tarde

Encerrando os debates, o Digital Money Meeting trará dirigentes de importantes empresas de varejo para falar sobre a transformação digital em suas estratégias de vendas. A mesa redonda conta com a participação de Rodrigo Ferraz, head of Marketing LatAm da a55; Rafael de Paula Souza, co-fundador e CEO da Ubots; e Pablo Pazos, Sales Account Director na VTEX

Em três dias de evento, o Digital Money Meeting reunirá dirigentes de fintechs, de empresas de tecnologia, das operadoras de telecom, do mercado varejista, das instituições financeiras consolidadas e dos reguladores, além das bigh techs para debater com a equipe de mediadores e jornalistas os principais temas do setor.

As inscrições para participação são gratuitas.

Confira a programação pelo link:

https://www.eventos.momentoeditorial.com.br/digital-money-meeting-2021/