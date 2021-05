As apostas da Microsoft para o open finance

Antes mesmo do presidente do Banco Central, Roberto Campos Neto, deixar escapar a mudança do nome do Open Banking para Open Finance, o conceito mais amplo de inovação financeira já era incorporado no discurso da Microsoft para o setor. Fabio Mittelstaedt, head da indústria de serviços financeiros da Microsoft para o Brasil e a América Latina, diz que o Brasil tem liderado a inovação financeira na região. A computação na nuvem tem facilitado a criação de componentes do conceito de open finance, como modelo comum de dados e templates especializados por tipo de serviço financeiro.

