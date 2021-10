As alternativas para os ISPs, pós leilão 5G, em debate nesta terça

Como os ISPs precisam se preparar para o pós-edital do 5G? Esse é o tema central do Talk Show que o Tele.Síntese fará nesta terça-feira, 5, às 14h30, com a participação da Ciena, Iniciativa 5G Brasil e Inatel.

Francisco Sant’anna, líder global de Marleting para o Segmento de Provedores da Ciena, vai falar da importância do 5G, a construção dessa rede e sua evolução e os serviços que serão adicionados.

Rudinei Gerhart, diretor executivo da Iniciativa 5G Brasil, irá abordar os modelos de negócios estão sendo contemplados para a possível participação do consórcio de mais de 300 provedores regionais no leilão do 5G. Já Frederico Trindade, gerente executivo de Negócios da Inatel, irá sobre os desafios para os ISP evoluírem do modelo de operação de redes de fibra para as redes móveis. E ainda sobre a importância relativa das faixas de frequências que serão ofertadas no leilão para os provedores. O consultor João Moura vai mediar o debate. As inscrições são gratuitas.