As agendas regulatórias da Anatel e da Vivo para 2021 em Live Tele.Síntese no dia 9

O que esperar para 2021? Para responder a essa pergunta o Tele.Síntese reunirá para Live no dia 9 de novembro, próxima segunda-feira, Camilla Tápias, vice-presidente de Assuntos Regulatórios da Vivo e Emmanoel Campelo, vice-presidente da Anatel.

Entre os temas do bate-papo, que começa às 14h30min serão abordados os novos modelos de negócios do setor e a visão da Anatel sobre o mercado de dados pessoais e o mercado de atenção. Temas que ainda precisam se definição, como a migração dos contratos de telefonia fixa, sustentabilidade da concessão, e previsão para o Leilão da 5G estarão ao lado de novos desafios regulatórios, como o espectro secundário, os novos usos de frequências e as redes neutras.

PUBLICIDADE

Também serão abordadas a renovação sucessiva de frequências e a recente decisão da Anatel de cobrar pelo valor de mercado e seus impactos para os stakeholders; as possíveis modelagens do leilão com as consequências da venda da Oi Móvel, e o papel da ANPD.

As inscrições ainda podem ser feitas por aqui