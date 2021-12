Arqia amplia cobertura para todo o Brasil

A ARQIA, empresa do Grupo Datora especializada em IoT M2M, firmou um acordo de roaming com a Oi e passou a oferecer serviços em “99,9%” das cidades brasileiras. Com a assinatura, a Arqia passa a ter parceria com todas as grandes operadoras nacionais para a oferta de serviços de rede para internet das coisas.

Com isso, a operadora de IoT vai lançar três produtos. O IoT GO+, para a comunicação entre máquinas que precisam de mais cobertura geográfica, o IoT M2M Connect+, para soluções que necessitam de cobertura total; e a Banda Larga Móvel+, que aumentou a capacidade de cobertura em 8% com a nova parceria, baseada em acessos 4G.

“Estas novas soluções de conectividade da Arqia trazem mais produtividade para o negócio dos nossos clientes, com maior garantia de conectividade, sem precisar interromper o uso do equipamento para realizar a troca de SIM Card em regiões de pouca cobertura”, explica Eduardo Resende, diretor Comercial do grupo Datora.

Com essas novas soluções, a Arqia terá conectividade IoT e Banda Larga com tecnologias 2G, 3G e 4G. A empresa aposta ainda no compartilhamento de franquia de dados entre dispositivos IoT para se diferenciar. “Se um equipamento que usa um dos nossos SIM Cards precisa parar para reparos, por exemplo, a franquia de dados contratada pode ser usada por outro equipamento dentro do mesmo grupo de devices”, completa Resende.

A Arqia, empresa do Grupo Datora especializada em IoT, atua desde 2011 no mercado e foi a primeira Operadora Móvel Virtual (MVNO) a operar no país. Os segmentos alvo do mercado da empresa são empresas de segurança, rastreamento, POS (máquinas de cartão), logística e agronegócio. (Com assessoria de imprensa)

