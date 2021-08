Arbitragem é fundamental para decisão da Oi quanto ao futuro da concessão

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

CEO da operadora, Rodrigo Abreu, disse que assinatura do termo de arbitragem com a Anatel acontece entre hoje e amanhã, 13. E que decisão a respeito da migração da concessão para regime privado será tomada até final de 2022.

O CEO da Oi, Rodrigo Abreu, falou hoje, 12, que o termo de arbitragem com a Anatel a respeito da concessão de telefonia fixa será assinado até amanhã. A agência aprovou nesta semana o pedido da companhia de estabelecer um árbitro para resolver controvérsias em torno dos serviços de voz fixa explorados em regime público.

Ao apresentar a analistas de mercado os destaques dos resultados do segundo trimestre nesta manhã, o executivo contou que a arbitragem será levada a cabo na Câmara Internacional de Comércio.

A pauta das negociações envolve quatro itens: um passivo de R$ 2,4 bilhões resultado do saldos do PGMU de 2021 a 2025; a obrigação de lidar com a insustentabilidade da telefonia fixa; que medidas devem ser tomadas para a concessão voltar a ter equilíbrio econômico financeiro; e se é possível à tele fazer investimentos em bens reversíveis até o fim da concessão e ser ressarcida por isso, um vez que o contrato termina já em 2025, antes, portanto, da depreciação total dos novos bens.

Abreu lembrou que arbitragem será fundamental também para a decisão da Oi quanto ao futuro da concessão. A Anatel já publicou as regras para que operadoras peçam para migrar do regime público para o privado, mas há ainda as opções de cancelar o contrato ou prorrogá-lo. Os valores a serem pagos também ainda estão indefinidos.

“Essas negociações em torno da migração da concessão estão acontecendo e esperamos algum resultado até o fim de 2022 ou, no máximo, começo de 2023”, concluiu o executivo na call com analistas.