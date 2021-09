Aquisição da LPNet consolida liderança da Desktop entre ISPs em São Paulo, diz BTG Pactual

Com a aquisição do quarto maior ISP de São Paulo, LPNet, a Desktop consolida sua liderança no estado e põe uma vantagem ainda maior em relação à Americanet, segundo maior ISP de SP, analisa o relatório do BTG Pactual. “Nós esperamos que a companhia continue sua onde de compras e se tornando uma alternativa para aqueles ISPs não grandes o suficiente para permanecer competitivo em um mercado consolidado”, prevê o documento.

PUBLICIDADE

Agora, a Desktop conseguiu triplicar sua base de clientes em comparação com o ano passado. A operadora saiu de 208 mil assinantes em dezembro de 2020 para 569 mil em setembro de 2021, perto de sua meta de 600 mil consumidores. Além disso, a diferença de assinantes da Desktop ante a Americanet alcançou 80%.

A operadora atende 40 municípios de SP, sendo que 80% de seus clientes residem nas dez maiores cidades. O BTG Pactual aposta que a aquisição recente permitirá que a Desktop atinja outras cidades, além de ter uma crescimento de cerca de 30% na base de clientes. “A complementariedade dos dois provedores é impressionante”, descreve o relatório.

A partir da compra de provedores, a Desktop adicionou mais 40 cidades a sua área de atuação, passando a operar em 100 municípios. Juntas as localidades somam um potencial de mercado de 3 milhões de casas.