Apple volta ao topo das venda de celulares e desbanca Samsung no último tri de 2020

A empresa da maçã vendeu quase 80 milhões de smartphones no 4º trimestre de 2020, um aumento de 15% em relação ao mesmo período do ano anterior

O último trimestre de 2020 trouxe a Apple de volta ao topo da venda de celulares pela primeira vez em de cinco anos. De acordo com a consultoria Gartner, a fabricante vendeu quase 80 milhões de smartphones nos últimos três meses de 2020, 15% a mais que o mesmo período de 2019.

Com isso, a empresa da maçã conseguiu superar a Samsung, que vendeu 60 milhões e caiu 15% em relação a trimestre anterior. Ainda assim, a vantagem da Apple não foi suficiente para ultrapassar a sul-coreana em vendas anuais.

PUBLICIDADE

O crescimento das vendas da Apple coincide com o lançamento do iPhone 12, que suporta rede 5G. No segundo semestre, a empresa havia ficado em terceiro lugar, atrás da Samsung e da Huawei. Os últimos três meses do ano costumam ser os mais fortes para a Apple, uma vez que a empresa lança os iPhones em setembro. Em 2020, isso aconteceu em outubro devido à uma crise na cadeia de suprimentos. Já a Samsung revela suas novas linhas em setembro, contribuindo para um primeiro trimestre mais forte.

Apesar do crescimento de 15% da Apple, a venda de celulares encolheu 5,4% por conta da crise do novo Coronavírus. Em comparação com 2019, as vendas de 2020 caíram 12,5%. Annette Zimmerman, analista líder para a Apple na consultoria Gartner, comenta que a empresa se beneficiou de “um super ciclo de atualização” provocado por milhões de consumidores ansiosos pela chegada do iPhone 5G. Segundo ela, esse momento vantajoso deve continuar até o primeiro semestre de 2021.

Huawei

Do outro lado, a Huawei sofreu uma queda aguda de 41% no semestre. Isso devido às sanções impostas à fabricante pelos Estados Unidos, como impedir aplicações de investidores estadunidenses nas ações da empresa e proibi-la de utilizar a tecnologia do país em seus produtos.

Também, a fabricante chinesa vendeu sua linha de smartphones de baixo custo em novembro de 2020. Em quinto lugar no quarto trimestre, a Huawei ficou atrás de outros rivais chineses, como Xiami e Oppo. Desde 2014, a fabricante matinha a tradição de estar entre os quatro primeiros. (Com agências internacionais)