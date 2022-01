Apple processa Ericsson por quebra de patentes de estações celulares

Em mais um episódio da disputa de patentes entre Apple e Ericsson, a fabricante dos iPhones processou a sueca por quebra de patente na Comissão de Comércio Internacional (ITC) dos Estados Unidos. Dois dias antes, a Ericsson havia processado a estadunidense pelos mesmos motivos.

A Apple denunciou a importação de determinados equipamentos de comunicação de estações base celular, seus componentes e produtos que os contenham pela Ericsson. A empresa do Vale do Silício comentou que um banimento da Ericsson no país não resultaria em grandes perdas para a competição no país, uma vez que ainda haveria Nokia e Samsung como fornecedores.

A companhia se ofereceu para retirar as queixas se a Ericsson fizesse o mesmo. A sueca processou a Apple por 12 quebra de patentes da 5G. Os dispositivos incluem celulares, tablets e smart watches.

A Ericsson já havia denunciado a Apple por violação de 41 patentes em 2015. A empresa entrou com duas reclamações no ITC e sete processos na justiça do Texas. A briga envolvendo patentes 2G e LTE chegou a desembarcar na Europa após a Ericsson processar a empresa da maçã na Alemanha, Holanda e Reino Unido.

A sueca alegou que a Apple se recusava a aceitar contratos de padrão internacional de pagamento de royalties sobre tecnologias da companhia sueca embarcadas em seus produtos. Ela ainda afirmou que a Apple vendia os produtos com patentes da Ericsson expiradas há mais de dois anos. A Apple, por sua vez, afirmou não concordar com os termos propostos e por isso vai lutar na justiça.

Alguns meses antes, as companhias haviam iniciado uma briga na justiça dos EUA pela patente do iPhone depois de negociações terem falhado. A Ericsson dizia que a Apple deveria pagar um preço justo pela tecnologia 4G nos iPhones, enquanto a última dizia que os valores estavam muito altos. (Com agência internacional e assessoria de imprensa)

