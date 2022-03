Apple lança produtos e destaca iPhone “mais barato”

O iPhone SE, que a fabricante anuncia como “mais barato” que a média, mas que ainda assim é caro, é o destaque de um pacote de lançamentos da Apple anunciado nesta terça, 8. Saíram também um novo Mac, novo Ipad Air e um processador.

“Mais acessível”, o iPhone SE vai custar US$ 429 e estará disponível a partir de sexta, 11, em pré-venda (venda geral no dia 18/3). Em 2021, pesquisa apontou que o Brasil é o país onde os produtos da Apple são os mais caros do mundo.

Vem com 5G (A15 Bionic) e um novo sistema de câmera com recursos avançados como Smart HDR 4 e Deep Fusion. A fabricante promete ainda “maior duração da bateria”.

A Apple destaca o design “icônico” do produto, que tem tela de 4,7 polegadas e estará disponível em modelos de 64 GB, 128 GB e 256 GB; em três cores.

“O iPhone SE é o mais poderoso e durável até agora, com melhor duração da bateria graças ao A15 Bionic, o mesmo chip da nossa linha iPhone 13, que também desbloqueia recursos avançados de câmera como Smart HDR 4, estilos fotográficos e Deep Fusion, ” disse Kaiann Drance, vice-presidente de marketing mundial de produtos para iPhone da Apple.

“E com o 5G, o iPhone SE oferece aos usuários downloads e uploads mais rápidos, streaming de vídeo de maior qualidade, interatividade em aplicativos em tempo real e muito mais”, falou.

Mais recursos

Outra característica do SE é o vidro mais resistente na frente e atrás – o mesmo usado na parte traseira do iPhone 13 Pro e iPhone 13 – com resistência à poeira e proteção contra respingos. Também apresenta o conhecido botão Home com Touch ID, “uma alternativa fácil, privada e segura para fazer login em aplicativos, autorizar compras na App Store, fazer Apple Pay transações etc”, diz a Apple.

O A15 Bionic ultrarrápido – lançado com o iPhone 13 – chega ao iPhone SE e vem com uma poderosa CPU de 6 núcleos, a mais rápida em um smartphone, segundo a fabricante, com dois núcleos de alto desempenho e quatro núcleos de alta eficiência. Isso torna o SE até 1,8x mais rápido que o iPhone 8 e ainda mais rápido em comparação com modelos mais antigos, avisa a Apple.

Com o iOS 15, o SharePlay em 5G desbloqueia experiências compartilhadas poderosas, como assistir filmes ou programas de TV em HDR em sincronia com amigos durante uma chamada do FaceTime. E o modo Smart Data conserva a vida útil da bateria de forma inteligente, mudando automaticamente o iPhone para LTE quando as velocidades 5G não forem necessárias.

Meio ambiente

Assim como o iPhone 13 Pro e o iPhone 13, o iPhone SE foi projetado para minimizar seu impacto no meio ambiente. É feito com materiais reciclados, 100% de tungstênio reciclado no Taptic Engine e 100% de estanho reciclado na solda da placa lógica principal.

A embalagem reprojetada elimina o plástico externo, aproximando a Apple da meta de remover completamente o plástico de todas as embalagens até 2025.

Mac Studio e Studio Display

Também nesta terça, 8, a Apple apresentou o Mac Studio e o Studio Display, um desktop e monitor Mac totalmente novos, segundo o fabricante “projetados para oferecer aos usuários tudo o que eles precisam para construir o estúdio dos seus sonhos”.

O Mac Studio é equipado com o processador M1 Ultra, outro dos lançamentos desta terça e, de acordo com a Apple, “o chip mais poderoso do mundo para um computador pessoal”.

Com o Mac Studio, os usuários podem renderizar ambientes 3D massivos e reproduzir 18 fluxos de vídeo ProRes.

O Studio Display, lançado como complemento para o Mac Studio, mas que combina com qualquer outro Mac, possui uma tela Retina 5K expansiva de 27 polegadas, uma câmera Ultra Wide de 12MP com Center Stage e um sistema de som de seis alto-falantes de alta fidelidade com áudio espacial.

Mac Studio, a preços de US$ 1,799 a US$ 1.999; e Studio Display, que custa de US$ 1.499 a US$ 1.599, já estão pedidos para pedidos, com entrega a partir de sexta-feira, 18 de março.

iPad Air

A Apple ainda lançou o novo iPad Air com o chip M1. O produto apresenta a nova câmera frontal Ultra Wide com Center Stage para uma experiência de videoconferência mais natural, uma porta USB-C com velocidades de transferência até 2x mais rápidas, e 5G extremamente rápido em modelos de celular.

Os modelos Wi-Fi do iPad Air estão disponíveis com um preço inicial de US$ 599 (EUA). Os modelos Wi-Fi + Cellular começam em US$ 749.

O novo iPad Air, nas configurações de 64 GB e 256 GB, vem nos acabamentos cinza espacial, starlight (luz das estrelas, na tradução), rosa, roxo e azul. Está disponível para pedidos a partir de sexta, 11, e estará nas lojas a partir do dia 18 de março.

