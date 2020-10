Apple fatura US$ 64 bi de julho a setembro

A Apple divulgou hoje, 29, o balanço do seu 4º trimestre fiscal (julho a setembro) de 2020. Conforme o relatório, a fabricante faturou US$ 64,69 bilhões, representando um aumento em relação ao mesmo período de 2019 (US$64,04 bilhões).

As receitas líquidas dos serviços foram os responsáveis por esse crescimento, já que a venda dos produtos caíram. Os serviços somaram US$ 14,549 bilhões das vendas líquidas em 2020, frente aos US$12,51 bilhões do ano passado. Para os produtos, esses números são US$50,14 bilhões, ante US$51,52 bilhões no mesmo período de 2019. Já o lucro líquido no 4º trimestre ficou estável em US$13,67 bilhões.

2020

O ano de 2020 teve um total de vendas líquidas de US$ 274,51 bilhões, enquanto em 2019, esse valor foi de US$ 260,17 bilhões. O lucro líquido de 2020 não apresentou a mesma tendência do 4º trimestre e teve crescimento. 2020 teve lucro líquido de US$57,41 bilhões, em 2019, o lucro foi de US$55,25 bilhões.