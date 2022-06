Apple anuncia mudanças no iOS16, e novos chip e notebook

Clique para compartilhar no Skype(abre em nova janela)

Apple apresentou os lançamentos na Califórnia, EUA, nesta segunda, 6, durante a WWDC. Produtos e atualizações estarão disponíveis nos EUA no outono da América do Norte

Uma atualização e mudanças no sistema operacional iOS, um novo chip e um novo notebook equipado com este chip estão entre as novidades que a Apple apresentou na Califórnia, EUA, nesta segunda, 6, durante a WWDC.

O destaque da Apple foi o anúncio do iOS 16. O novo sistema permite personalizar a tela de bloqueio – com widgets, vários tipos de fonte e cores para o horário e data, por exemplo -, manter fotos na biblioteca de imagens compartilhadas do iCloud, recuperar mensagens enviadas e agendar e-mails, entre outras coisas.

A mudança foi a mais celebrada pelo público em postagens nas redes sociais, durante a transmissão do evento (pelo YouTube), já que antes a tela bloqueada permitia apenas alteração do fundo de tela.

O chip M2 chega para o MacBook Pro de 13 polegadas com 24 GB de memória unificada rápida, aceleração ProRes e até 20 horas de duração da bateria.

O notebook MacBook Air é outro lançamento da marca. Alimentado pelo novo chip M2, tem tela Liquid Retina maior de 13,6 polegadas, câmera HD 1080p e carregamento MagSafe.

Watches

A empresa também avisou que atualizações para os Apple Watches também devem chegar, com o sistema operacional watchOS 9. Os mostradores de relógio serão mais personalizáveis, e haverá um, controle de treino aprimorado e de estágios de sono.

O aplicativo Wallet (carteira, em inglês) terá não só mais cartões para pagamento como também identificação do usuário e sua carteira de motorista. O recurso, no entanto, só estará disponível para os Estados Unidos, por enquanto.

Outro que ganhará atualização é o aplicativo de mensagens do iPhone. E vai realizar o sonho dos usuários do WhatsApp. Agora será permitido apagar e editar textos que já foram enviados.

Todos estes lançamentos e atualizações estarão disponíveis nos EUA no outono da América do Norte.

A Apple, que há três meses lançou um iPhone “mais barato” que a média, era, em 2021, a empresa do setor com produtos mais caros no Brasil.

