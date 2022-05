App de corridas da 99 agora movimenta Bitcoins

A 99 acrescentou ao seu app de corridas opção de comprar e vender Bitcoins – algo que antes só era possível através da carteira digital 99Pay. O recurso fica dentro da área de Pagamento no app da 99.

Segundo a empresa, a ferramenta permite a negociação de Bitcoins sem taxas adicionais ou de corretagem. A funcionalidade está disponível em todas as 1.600 cidades onde a 99Pay opera.

A compra e venda de Bitcoin é possível pelo 99Pay desde outubro. Apenas nos primeiros quatro meses, foram mais de 268 mil transações em Bitcoins, movimentando quase R$ 50 milhões.

Segundo a empresa, o volume de transações e a procura por informações por esse tipo de transação conduziram a plataforma a ampliar a oferta do serviço para seu app de transporte.

Assim como no app individual da 99Pay, as transações com Bitcoin podem ser feitas a partir de R$ 10, sem taxas ou qualquer outra cobrança. O aplicativo da 99 passa ainda a contar com uma aba na qual será possível conferir a cotação das Bitcoins em tempo real, bem como um histórico de preços. O serviço de negociação de criptoativos é fornecido pela parceira Foxbit Exchange.

