Após reunião com Baigorri, CEO da TIM descarta reversão da venda da Oi Móvel

O CEO da TIM, Alberto Griselli, falou hoje, 2, a analistas de mercado que se encontrou na última semana com o presidente da Anatel, Carlos Baigorri para falar sobre as ofertas de atacado (ORPA) para roaming nacional.

PUBLICIDADE

Griselli contou que a reunião foi amistosa e que saiu convencido de que a Anatel não vai revisar a venda da Oi Móvel. Foi esta venda que levou à imposição de obrigações, entre as quais, a apresentação de ORPAs pelas compradoras.

Baigorri repetiu a ao CEO da TIM o que já afirmou publicamente: que o foco da Anatel é reverter a cautelar da Justiça que suspendeu o preço definindo pela agência, até porque rever a transação de venda da Oi Móvel neste momento seria uma inovação regulatória e lidaria com o desafio de lidar com a devolução dos ativos já transferidos, inclusive as carteiras de clientes.

Depois da reunião, Griselli e seu time formularam nova proposta de ORPA, com preços mais baixos, porém ainda duas vezes superior ao estipulado pela Anatel.

Mario Girasole, vice-presidente de relações institucionais da TIM, disse na conferência de resultados com analistas financeiros ocorrida hoje, reafirmou a posição da operadora de que a metodologia para definição do preço do roaming no atacado deve levar em conta o histórico das operadoras e custos.

“O assunto é muito técnico. Para chegar ao custo, consideramos os custos da última década, com uma abordagem top down baseada no nosso balanço. A Anatel, no entanto, apresentou uma metodologia diferente, bottom up”, afirmou.

A diferença entre as metodologias é o ponto de partida. No primeiro caso, receitas e custos são levados em conta. No segundo, o resultado da empresa é onde começa o cálculo, desconsiderando, por exemplo, condições macroeconômicas.

Ainda na semana passada a Anatel entregou à Justiça sua petição para reversão da cautelar que sustou a metodologia decidida pela agência.

Ao mesmo tempo, o processo das operadoras dentro da Anatel questionando a metodologia se movimentou. Passou por análise do conselheiro Artur Coimbra e será votado na reunião do Conselho Diretor desta semana, na quinta-feira, 4.

PUBLICIDADE