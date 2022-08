Após perdas no 2º tri, Padtec prevê um 2022 “desafiador”

A fabricante nacional de equipamentos para redes de fibra óptica e prestadora de serviços Padtec divulgou na última semana os resultados do 2º trimestre de 2022, no qual apresentou perdas de R$ 3,78 milhões. Trata-se de uma reversão do lucro líquido de R$ 11,72 milhões obtido no mesmo período do ano passado.

PUBLICIDADE

As receitas da Padtec encolheram 13,45% na comparação ano a ano e fecharam em R$ 103,47 milhões. O EBITDA (lucro antes de impostos, juros, depreciações e amortizações) ficou em R$ 5,22 milhões, um terço do visto no segundo trimestre de 2021.

Segundo a empresa, o ano de 2022 tem se mostrado “desafiados em diversos fronts”. A Padtec cita o cenário macroeconômico e político como motivadores da retração no trimestre. Cita ainda a crise de suprimentos para microeletrônica.

“Se por um lado, a pandemia do Covid-19 parece estar amenizada em várias partes do globo, seus efeitos e novas variantes ainda estão bastante presentes em alguns países, como a China, por exemplo. Diversos indicadores macroeconômicos locais e globais registram aumento da inflação, pressões nos custos de combustíveis, de energia e nos fretes logísticos. A continuidade da guerra entre Ucrânia e Rússia contribui para esta situação. No campo político, várias nações passam por um período de incertezas e mudanças, sendo que no Brasil ainda há muitas indefinições relativas à próxima eleição presidencial”, analisa a empresa.

A companhia lembra que a taxa Selic, utilizada na indexação de empréstimos e financiamentos, subiu 4,5 pontos percentuais apenas em 2022. “O que provoca impactos diretos nos custos dos financiamentos obtidos no mercado financeiro, tornando mais difícil a execução de qualquer tipo de investimentos, inclusive em sistemas de transmissão óptica de alta capacidade”, afirma.

As receitas da Companhia tiveram crescimento substancial nos mercados internacionais, porém no mercado

doméstico foram impactadas pelos aumentos na taxa de juros. As receitas advindas de exportações de equipamentos DWDM cresceram cerca de 53% no 1S22 (R$ 27,6 milhões) em relação ao 1S21 (R$ 18,0 milhões), contribuindo com cerca de 14% do total auferido no 1S22.

As receitas com sistemas de transporte óptico somaram R$ 91,6 milhões, ou 89% do total obtido no 2T22, 9,6% maior do que valor registrado no 1T22, R$ 83,6 milhões, e 13,9% abaixo do 2T21, R$ 106,3 milhões.

Já as receitas com Serviços Premium, compreendendo serviços de alta tecnologia que auxiliam na operação e desenvolvimento das redes de dados dos clientes da Companhia, alcançaram R$ 11,9 milhões no 2T22, incremento de 16,8% em relação ao 1T22, R$ 10,2 milhões, e redução de 10,2% sobre o 2T21, R$ 13,3 milhões.

PUBLICIDADE