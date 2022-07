Após investimento de R$ 1 bilhão, Ascenty inaugura dois data centers no México

A Ascenty anunciou a inauguração de dois data centers no México. A abertura das duas unidades acontece após investimento de R$ 1 bilhão da empresa para entrar no mercado mexicano.

Agora, a Ascenty tem 28 data centers no Brasil, Chile e México, sendo 21 em operação e sete em construção. Os dois novos estão localizados na cidade de Querétaro.

A unidade México 1 tem área de 20.000 m² e potência total de 21 MW. México 2 ocupa 24.000 m² e tem capacidade de 31 MW. As estruturas entraram em funcionamento em 1º de julho e já começaram com parte dos centros de processamento de dados ocupado por clientes: México 1 com 25% do total e México 2, com 20%.

Como os demais data centers da Ascenty, as novas unidades no México são classificadas como Tier 3 (TR3) e possuem sistema de distribuição tri-bus que permite aos geradores uma autonomia de mais de 48 horas sem abastecimento. Além disso, contam com sistema de refrigeração de alto desempenho, operando nos corredores técnicos laterais com redundância.

Os novos data centers são interconectados por uma rede de fibra óptica 100% subterrânea com quatro rotas distintas entre si, que também se conectam aos principais pontos de conectividade.

Na questão da segurança, o monitoramento é ininterrupto por 24 horas nos sete dias da semana, com detecção automática de movimento em alta definição. Segundo a Ascenty, os data centers do México foram construídos seguindo recomendações específicas para zonas com atividade sísmica.

Atração para investidores

De acordo com o relatório “Data Centers Global Market Comparison 2021″, da Cushman & Wakefield, Querétaro se tornou a área que mais atrai investimentos estrangeiros e nacionais na implementação de data centers de classe mundial. A região também é citada como um dos principais mercados do mundo no relatório de 2022.

“Querétaro é atrativa não só por sua localização geográfica, perto da zona industrial de Bajío e da Cidade do México, mas também pelo baixo risco de catástrofes naturais, como terremotos, furacões ou tornados”, diz Chris Torto, CEO e fundador da Ascenty. Além disso, tem infraestrutura elétrica eficiente e disponibilidade de energia para data centers, acrescent ao executivo.

Projetos

A Ascenty prepara agora o início de operação de sua segunda unidade no Chile, ainda neste ano. A empresa informa ainda que avalia uma possível entrada em outros mercados da região, como Colômbia e Peru.

