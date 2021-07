Após concluir IPO, Brisanet estreia na B3

A Brisanet estreou nesta quinta-feira, 29, no Novo Mercado da B3, concluindo a oferta inicial de ações (IPO, na sigla em inglês), que arrecadou R$ 1,25 bilhão, com papéis no valor de R$ 13,92. O CEO da empresa, José Roberto Nogueira, disse que a entrada no mercado de capitais é “um novo estágio propulsor do nosso foguete” e uma prova de que talentos locais podem fazer a diferença, mesmo ser recursos tecnológicos de fora.

A cerimônia de toque de campainha foi realizada na sede da B3, localizada no centro de São Paulo, e contou com a presença de Rodrigo Nardoni, vice-presidente de Tecnologia e Segurança Cibernética da B3, e o CEO da Brisanet, além de demais convidados. “Ao longo de mais de duas décadas, avançamos conectando pessoas pelo Nordeste, possibilitando e disseminando conhecimento ao romper barreiras. A empresa cresceu e se consolidou construindo infraestrutura de telecom. E hoje, a entrada na B3 mostra o nível de maturidade e capacidade de continuarmos em expansão e, consequentemente, possibilitar retorno aos investidores, atrelado à segurança e comprometimento com o negócio”, afirmou José Roberto Nogueira.

A operadora está presente em 96 cidades no Nordeste, além de sua controlada Agility Telecom, que atende 251 municípios na região na condição de franquia. Criada há 22 anos, a Brisanet possui 14,4 mil quilômetros de infraestrutura de backbone, atendendo Ceará, Rio Grande do Norte, Paraíba, Pernambuco e Alagoas.

Todos os recursos levantados na IPO serão usados para expandir sua rede própria e aportar capital na Agility.

A oferta foi realizada nos termos da ICVM 400, no segmento do Novo Mercado, e teve coordenação do Santander (Coordenador Líder), XP Investimentos, BTG Pactual, UBS, BB e Bradesco BBI (Coordenadores da Oferta).

Até o início da tarde, as ações da Brisanet (ticker BRIT3) estavam sendo negociadas na B3 ao preço de R$ 13,40.