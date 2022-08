Aplicativo da Claro tv+ chega às TVs Android

A Claro lançou nesta segunda-feira, 29, uma versão do aplicativo Claro tv+ para TVs com Android. No Brasil, vendem televisores com Android as fabricantes TCL, Semp, Philips, Sony e Panasonic. O app também funciona em boxes e sticks com o sistema.

O aplicativo Claro tv+ fica na loja de apps das TVs Android (Google Play Store). A Android TV se junta às possibilidades de acesso já existentes: smartphones (Android e IOs), tablets, smart TVs LG (2018+), Google Chromecast, e site.

Disponível em todo o Brasil por R$ 59,90 mensais, a assinatura da Claro tv+ dá a cinco dispositivos acesso e reprodução simultânea, download para assistir offline, Replay TV e espelhamento via Chromecast. Clientes que já possuem o serviço de TV por Assinatura da Claro podem acessar o conteúdo e canais no app sem custo adicional.

Segundo a operadora, o aplicativo tem mais de 100 canais de TV ao vivo e um catálogo de conteúdos sob demanda (entre filmes, séries, shows e documentários) com 50 mil títulos.

Além do app, a operadora comercializa dois modelos de IPTV box chamados Claro tv+ Box e Claro tv+ 4K. Ambas as caixinhas têm os mesmos conteúdos dos apps, mas funcionam também como ferramenta para transformar qualquer televisor em smartv e baixar diferentes aplicativos.

A lista dos canais que a Claro tv+ transmite via app ou box inclui os do grupo Globo (inclusive os fechados Sportv, GNT, Viva e Globo News), ESPN, Discovery, Nickelodeon, Disney, Star, TNT, Comedy Central, History Channel e Sony Channel.

